-SUDANLI MUHALİF LİDER TURABİ GÖZALTINA ALINDI HARTUM (A.A) - 18.01.2011 - Sudanlı aşırı dinci muhalif lider Hasan el Turabi'nin, AFP'ye açıklamalarda bulunduktan sonra gözaltına alındığı bildirildi. Hasan el Turabi'nin sekreteri Avad Babiker, muhalefet liderinin AFP'ye ''Sudan'da da Tunus'taki ayaklanmaya benzer bir ayaklanmanın 'muhtemel' olduğunu'' belirtikten sonra gözaltına alındığını söyledi. Hasan el-Turabi AFP'ye verdiği mülakata, ''Bu ülkede (Sudan) geçmişte birçok ayaklanmalar yaşandı, Tunus'taki ayaklanma bir hatırlatmadır. Sudan'da da bir ayaklanma olması muhtemeldir eğer olmaz ise ülke kan gölüne döner çünkü bütün ülkedeki insanlar silahlı'', şeklinde ifadeler kullanmıştı. Hasan el-Turabi, 1989 yılında Ömer el Beşir'i iktidara taşıyan ve aşırı dinciler tarafından desteklenen askeri darbenin mimarı olarak biliniyor. El Beşir'in iktidara gelmesinden 10 yıl sonra, Turabi ile Beşir'in arası açılmış, Turabi Popüler Kongre adlı muhalefet partisini kurmuş ve birçok kez gözaltına alınmıştı. Muhalif liderin partisi dün, Hartum'un fiyat artışlarını geri çekmemesi halinde ''halk devrimi'' yapılması çağrısında bulunmuştu.