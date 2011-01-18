T24 LogoT24 Logo
Dünya

SUDANLI MUHALİF LİDER TURABİ GÖZALTINA ALINDI HARTUM (A.A)

18 Ocak 2011 09:18

-SUDANLI MUHALİF LİDER TURABİ GÖZALTINA ALINDI HARTUM (A.A) - 18.01.2011 - Sudanlı aşırı dinci muhalif lider Hasan el Turabi'nin, AFP'ye açıklamalarda bulunduktan sonra gözaltına alındığı bildirildi. Hasan el Turabi'nin sekreteri Avad Babiker, muhalefet liderinin AFP'ye ''Sudan'da da Tunus'taki ayaklanmaya benzer bir ayaklanmanın 'muhtemel' olduğunu'' belirtikten sonra gözaltına alındığını söyledi. Hasan el-Turabi AFP'ye verdiği mülakata, ''Bu ülkede (Sudan) geçmişte birçok ayaklanmalar yaşandı, Tunus'taki ayaklanma bir hatırlatmadır. Sudan'da da bir ayaklanma olması muhtemeldir eğer olmaz ise ülke kan gölüne döner çünkü bütün ülkedeki insanlar silahlı'', şeklinde ifadeler kullanmıştı. Hasan el-Turabi, 1989 yılında Ömer el Beşir'i iktidara taşıyan ve aşırı dinciler tarafından desteklenen askeri darbenin mimarı olarak biliniyor. El Beşir'in iktidara gelmesinden 10 yıl sonra, Turabi ile Beşir'in arası açılmış, Turabi Popüler Kongre adlı muhalefet partisini kurmuş ve birçok kez gözaltına alınmıştı. Muhalif liderin partisi dün, Hartum'un fiyat artışlarını geri çekmemesi halinde ''halk devrimi'' yapılması çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24