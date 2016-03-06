Sudanlı muhalif İslamcı lider Turabi hayatını kaybetti

Sudan’da, Devlet Başkanı Ömer Beşir’in iktidara gelmesinde yardımcı olan 84 yaşındaki muhalif İslamcı lider Hasan El Turabi öldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Turabi’nin ölümü devlet televizyonu tarafından duyuruldu ve partisi tarafından da teyit edildi.

Sosyal medyada aktarılan bilgilere göre Turabi, başkent Hartum’daki bir hastanede öldü.

Turabi, bir dönem Ömer Beşir’le birlikte hareket etmiş ve onun 1989’te bir darbeyle iktidara gelmesine yardımcı olmuştu.

Ancak 1990’ların sonlarında aralarındaki işbirliği sona ermişti.

Turbai daha sonra Beşir iktidarının en önemli muhalifi haline gelmişti.