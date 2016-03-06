T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sudanlı muhalif İslamcı lider Turabi hayatını kaybetti

Turbai daha sonra Beşir iktidarının en önemli muhalifi haline gelmişti

06 Mart 2016 00:01

Sudan’da, Devlet Başkanı Ömer Beşir’in iktidara gelmesinde yardımcı olan 84 yaşındaki muhalif İslamcı lider Hasan El Turabi öldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Turabi’nin ölümü devlet televizyonu tarafından duyuruldu ve partisi tarafından da teyit edildi.

Sosyal medyada aktarılan bilgilere göre Turabi, başkent Hartum’daki bir hastanede öldü.

Turabi, bir dönem Ömer Beşir’le birlikte hareket etmiş ve onun 1989’te bir darbeyle iktidara gelmesine yardımcı olmuştu.

Ancak 1990’ların sonlarında aralarındaki işbirliği sona ermişti.

Turbai daha sonra Beşir iktidarının en önemli muhalifi haline gelmişti.

ETİKETLER

turabikimdirsudanmuhalif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24