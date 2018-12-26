Sudanlı komutandan hükümete çağrı

Sudan ordusundan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Hamideti, hükümete, vatandaşlara "onurlu bir geçim kaynağı sağlama" çağrısı yaptı.

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Hamideti, Libya-Sudan sınırındaki görevlerinden dönen birliklere yönelik konuşmasında ülkedeki olaylara değindi.

Sabırlı olmasından dolayı Sudan halkını takdir ettiğini belirten Hamideti, Sudan halkının sabırsız olduğunu söyleyen herkesi "münafık" olarak nitelendirdi.

Piyasanın ve fiyatların denetlenmesi ve "açgözlülük yapanlarla" mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Hamideti, her kim olursa olsun ekonomiye zarar vermek için çalışanların hesaba çekilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Korgeneral Hamideti, ülkede "sızanlar, isyancılar, kaçakçılar ve bozguncular" bulunduğuna ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin gözünün onların üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Ülkedeki krize ve ekonomik sorunlara köklü bir çözüm üretilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Hamideti, hükümete, görevlerini yerine getirme ve vatandaşlara hizmet sunarak onurlu bir geçim kaynağı sağlama çağrısında bulundu.

Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Hamideti ayrıca her yerden silahların toplanmasının zorunlu olduğunu belirterek, ülke elden gidinceye kadar beklemeyeceklerini kaydetti.

Sudan'daki gösteriler

Sudan'daki gösteriler Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde 19 Aralık'ta başladı. Ertesi gün başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı günden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, olayların ardından bugün ilk kez açıklama yaparak halka ekonomik reform vaadinde bulunmuştu.