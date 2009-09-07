Sudanlı kadın gazetecinin pantolon zaferi

Vuslat Doğan Sabancı Sudan'a gitmişti
Sudan'da pantolon giydiği için yargılanan Lübna Hüseyin adlı kadın
gazetecinin, 40 kırbaç cezası 200 dolar para cezasına çevrildi.
Mahkemeden çıkan tanıklar, içeri alınmayan gazetecilere yaptığı
açıklamada, gazetecinin 200 dolar para cezasına çarptırıldığını, bu paranın
ödenmemesi durumunda gazetecinin bir ay hapis yatacağını belirtti.
Lübna
Hüseyin, telefonla AFP'ye yaptığı açıklamada, "Cezayı ödemektense hapse girmeyi
tercih ettiğini" söyledi. Gazeteci Lübna Hüseyin, 40 kırbaç cezası almakla karşı
karşıya bulunuyordu. Dava bugüne ertelenmişti.