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Dünya

Sudanlı kadın gazetecinin pantolon zaferi

07 Eylül 2009 19:31

Uluslararası baskılar sonuç verdi ve Sudanlı kadın gazetecinin 40 kırbaç cezası para cezasına çevrildi.

Vuslat Doğan Sabancı Sudan'a gitmişti

Sudan'da pantolon giydiği için yargılanan Lübna Hüseyin adlı kadın gazetecinin, 40 kırbaç cezası 200 dolar para cezasına çevrildi.      

Mahkemeden çıkan tanıklar, içeri alınmayan gazetecilere yaptığı açıklamada, gazetecinin 200 dolar para cezasına çarptırıldığını, bu paranın ödenmemesi durumunda gazetecinin bir ay hapis yatacağını belirtti.

Lübna Hüseyin, telefonla AFP'ye yaptığı açıklamada, "Cezayı ödemektense hapse girmeyi tercih ettiğini" söyledi. Gazeteci Lübna Hüseyin, 40 kırbaç cezası almakla karşı karşıya bulunuyordu. Dava bugüne ertelenmişti.


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