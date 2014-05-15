Sudanlı kadın din değiştirdiği iddiasıyla idama mahkum edildi

Sudan mahkemesi bir Hristiyanla evlenen 8 aylık hamile kadını, din değiştirip Hristiyanlığa geçtiği iddasıyla idam cezasına çarptırdı.

AFP’nin haberine göre dava esnasında “Ben Hristiyanım ve hiçbir zaman din değiştirmedim” diyen Sudanlı kadına davanın hakimi “Sana İslama geri dönmen için üç gün süre verdik; ama sen bunu yapmamakta direndin. Seni idama mahkum ediyorum” dedi.

Uluslararası Af Örgütü’nün derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunduğu Sudanlı kadın, Meriam Yehya Ibrahim Ishag, Müslüman bir baba ile Hristiyan bir annenin çocuğu ve babasının yokluğunda annesi tarafından Ortodoks olarak yetiştirildi.