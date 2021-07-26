Sudanlı judocu, İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için Olimpiyatlar'dan çekildi

Sudanlı judocu Muhammed Rasul, İsrailli rakibi Tohar Butbul'la karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.

Rasul, Cezayirli judocu Fethi Nourine'nin ardından İsrailli rakibiyle mücadele etmemek için 2020 Olimpiyat Oyunlarından ayrılan ikinci sporcu oldu. Bunun üzerine Butbul, 73 kilo erkeklerde "Rakibi bulunamadı" olarak kayda girdi.

Euronews'in haberine göre; Fethi Nourine, Filistin'e destek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildiğini duyurmuştu.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), olimpiyatlardan çekilen Cezayirli judocu Nourine'nin lisansını askıya alırken; Cezayir Judo Federasyonu da sporcunun akreditasyonunu geri çekmişti.

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine ise "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed Rasul'ün geri çekilmesinin ardından Uluslararası Judo Federasyonu ve Sudanlı Olimpiyat yetkililerinden herhangi bir açıklama ya da yorum gelmedi.

Körfez ülkelerinin İsrail'le diplomatik ilişkileri başlatmasının akabinde bir anlaşma da Sudan'la imzalandı.

Hartum yönetiminin 'normalleşme anlaşmasını' protesto eden Sudanlılar, uzun süre protesto gösterileri düzenlemişti.

Sudanlı judocu Muhammed Rasul, dünya klasmanında 469'uncu sırada bulunuyor. İsrailli sporcu Butbul ise ilk 10'da yer alıyor.