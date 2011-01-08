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Dünya

SUDAN'IN GÜNEYİNDE REFERANDUM JUBA (A.A)

08 Ocak 2011 20:36

-SUDAN'IN GÜNEYİNDE REFERANDUM JUBA (A.A) - 08.01.2011 - Güney Sudan'da yapılacak referandumun başlamasına saatler kala bölgede sokağa dökülen halk, heyecanını ortaya koydu. Güney Sudan bölgesinin başkenti Juba'da, Güney'in bayrağını otomobillerine asan yüzlerce kişi, konvoylar halinde kentin sokaklarında tur attı. Referandumun yaklaşmasıyla kente gelen çok sayıda yetkili ve basın mensubu konaklama tesislerinde yer sıkıntısı yaşarken, taksi bulunamaması nedeniyle bu hizmeti motosikletlerin vermesi de dikkati çekti. Sıkı güvenlik tedbirleri alınan kentte, 400 kadar basın mensubunun bulunduğu belirtiliyor. Nüfusu 40 milyonu aşan ve 2,5 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümü bulunan ülkenin, Hristiyan, Animist ve Müslümanlardan oluşan yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 640 bin kilometrekarelik bu bölgesinin kaderinin belirleneceği referandum, uluslararası kamuoyu, özellikle de komşu ülkeler tarafından dikkatle takip ediliyor.

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