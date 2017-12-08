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Sudan'ın feribotları Bodrum'da yapılacak

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Sudan limanlarını kardeş liman ilan etmesi ardından Begüm Yatçılık, bu ülke hükümetiyle anlaşma imzaladı

08 Aralık 2017 21:49

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın Sudan limanlarını kardeş liman ilan etmesi ardından Begüm Yatçılık, bu ülke hükümetiyle anlaşma imzaladı. Nil Nehri\'nde çalışacak her biri 180 kişi kapasiteli 10 feribotu Bodrum\'daki tersanesinde inşa edecek Begüm Yachting, 2018 yılı Şubat ayında yapımına başlanacak feribotları ise 2020 yılında teslim edecek.
Yurt içi ve dışındaki ünlülerin yatlarının bakım ve onarımlarını yapan Türkiye\'nin çeşitli yerlerinde acenteleri olan Begüm Yatçılık, geçen Kasım ayında Sudan\'a giderek, 10 feribotun yapımını içeren anlaşmaya imza attı. Begüm Yatçılık ve Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu\'nun geçen Kasım ayında yaptığı görüşmeler sonucunda, Sudan hükümeti ile masaya oturdu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın, Sudan limanlarını kardeş liman ilan etmesi ardından Begüm Doğulu, Sudan Ulaştırma Bakanı ile başkent Khartoum\'da görüştü. Anlaşma sonucunda, Begüm Yatçılık, Sudan hükümetine 10 adet Nil Nehri\'nde çalışacak feribot inşa ihalesini Bodrum\'da inşa edip, ihraç etmek kaydı anlaştı. 180 yolcu kapasiteli çelik malzemeden yapılacak 22 metre uzunluğundaki 10 feribotun inşasına, 2018 yılı Şubat ayında başlanacağı, 24 ayda teslim edileceği öğrenildi. Doğulu, şöyle dedi:
\"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın Sudan limanlarını kardeş liman ilan etmesinden sonra harekete geçerek, bu ülkenin Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. Kısa süren anlaşmalardan sonra, Sudan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri sunduğumuz projeyi onayladı ve geçtiğimiz hafta da anlaşmayı imzaladık.\"
Begüm Doğulu, Sudan için üretilecek feribotların inşasının Begüm Yatçılık\'ın Bodrum\'un İçmeler Mevkii\'nde bulunan Barka Tersanesi\'nde yapılacağını söyledi.

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