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Dünya

Sudan'dan Türkiye'ye ucuz et teklifi: Fiyatı 4 dolardan fazla olmaz

İki ülkenin tarım heyetleri şubatta bir araya gelecek

26 Aralık 2017 01:43

Ülkesinde et üretim maliyetlerinin düşük olduğunu ifade eden Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, Türkiye'ye fiyatı kilogram başına 4 dolardan yüksek olmamak üzere et ithal edebileceklerini söyledi.

Türkiye ve Sudan arasında çeşitli alanlarda stratejik iş birliği için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ijaimi, iki ülke tarım heyetlerinin şubatta bir araya geleceğini, ardından bu kapsamda Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

"Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu biliyor ve tarım alanında, kazan-kazan şeklinde, stratejik bir partnerlik üzerine çalışıyoruz" diyen Sudanlı Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin önemine işaret ederek, bu çerçevede bakanlar ve iş dünyasının bir araya geldiğini söyledi. Türk iş adamlarının Sudan'daki yatırım fırsatları ve tarım sektörü konusunda bilgilendirildiğini anlatan Ijaimi, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı sunacağını vurguladı.

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