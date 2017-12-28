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Dünya

Sudan'dan Sevakin Adası açıklaması

"Sevakin, Sudan'ın elinde, başka bir kesimin değil"

28 Aralık 2017 10:37

Sudan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan Türkiye ile Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini duyurdu.

Sudan'ın Riyad Büyükelçiliği Basın Bölümü Sorumlusu El-Mutez Ahmed İbrahim, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye ile yapılan Sevakin Adası'ndaki limanın yeniden inşası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini ve bunun Mısır-Sudan arasındaki Halayib ve Şelatin konusundaki anlaşmazlıkla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

'Suudi gazetesindeki ifadeler hakaret'

İbrahim, Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde yayımlanan "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlıklı haberde yer alan ifadelerin Sudan'a, ülke otoritesine ve bazı ülkelerle ilişki kurma hakkına hakaret olduğunu kaydetti.

Ukkaz gazetesindeki haberde yer alan "Türkiye'nin Afrika tamahı" ifadesini eleştiren İbrahim, "Gazete, habere Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'yi kaynak gösteriyor. Söz konusu ajanslarda haberin ana metnini inceledim ancak 'tamah' kelimesine işaret eden herhangi bir ifade ya da bunda Arap ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum göremedim." ifadelerini kullandı.

Sevakin, Sudan'ın elinde

Sudan'ın, halkının yararını gözeterek dış ilişkilerinde dikkat ettiği üzere Arap ulusal güvenliğine zarar vermeden diğer ülkelerle barışçıl ilişkiler kurduğunu aktaran İbrahim, "Sevakin, Sudan'ın elinde. Başka bir kesimin değil." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlığıyla yayımlanarak Reuters ve AFP'ye dayandırılan haberde, "Türkiye'nin Afrika'ya tamah ettiği, deniz yoluyla genişlemek istediği" yönünde ifadeler kullanıldı.

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