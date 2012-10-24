Sudan'dan İsrail'e bomba suçlaması

Sudan yönetimi, İsrail'i Hartum'daki askeri fabrikayı savaş uçaklarıyla bombalamakla suçladı.
Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal, Başkent Hartum'un güneyinde, Yermuk askeri mühimmat fabrikasında sabahın erken saatlerinde yaşanan şiddetli patlamadan İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bilal, patlamanın İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu gerçekleştiğini ileri sürdü. Bilal, patlama sonrası olay yerinde inceleme yapan Sudanlı yetkililerin, İsrail'e ait füze parçaları bulduklarını belirterek, “İsrail'e cevap verme kapasitesine sahibiz. İsrail, güçlenen Sudan'dan rahatsız olmaktadır” dedi.
Yermuk askeri fabrikasında, “uçaksavar, tanksavar, hafif silahlar ve bunlara ait mermiler” üretiliyor.