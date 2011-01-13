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Dünya

SUDAN'DAKİ REFERANDUM GEÇERLİ JUBA (A.A)

13 Ocak 2011 12:50

-SUDAN'DAKİ REFERANDUM GEÇERLİ JUBA (A.A) - 13.01.2011 - Güney Sudan'da 9 Ocakta yapılan bağımsızlık referandumunun geçerliliği açıklandı. Referandum Komisyonu sözcüsü Suad İbrahim, referandumun geçerli sayılması için gereken yüzde 60 oranına ulaşıldığını, hatta geçildiğini bildirdi. Seçimi izlemek için Güneyin başkenti Juba'da bulunan eski ABD Başkanı Jimmy Carter da düzenlediği basın toplantısında, referandumda yeterli oy oranında ulaşıldığını kaydetti. İktidarda bulunan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM) dün, tahminlere dayanarak yeterli oy oranına ulaşıldığını duyurmuştu.

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