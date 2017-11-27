Sudan'da yakalanan 'FETÖ' sanığının ilk ifadesi: Kafam zonkluyor, savunma yapamayacağım

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Sudan'da yakalanarak bu sabah Türkiye'ye getirilen ve ‘FETÖ’ mensubu olduğu belirtilen iş adamı Memduh Çıkmaz (54), "Hakim bey, şu anda çok yorgunum, kafam zonkluyor. Daha sonra savunma yapmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, terör örgütünün 'para kasası' olduğu iddia edilen sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

İş adamı Memduh Çıkmaz, MİT ile Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (NISS) ortak operasyonuyla bir süre önce gizlendiği evinde gözaltına alınarak sorgulandı. MİT'in özel ekibi, Çıkmaz'ı Sudan'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde Türkiye'ye getirdi. Memduh Çıkmaz, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan çatı dava kapsamında Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'Kafam zonkluyor, iddialardan bilgim yok'

Mahkeme heyetine ilk ifadesini veren Çıkmaz, Çorum'da akaryakıt istasyonu ve tuğla fabrikası sahibi olduğunu ve Sudan'da da bir tuğla fabrikasının ortağı olduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin "Terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanıyorsun. Ne diyeceksin?" sorusunu yanıtlayan Memduh Çıkmaz, 2 gündür uyumadığını belirterek, "Hakim bey, şu anda çok yorgunum, kafam zonkluyor. Hakkımdaki iddialardan bilgim yok. Avukatımla birlikte daha sonra savunma yapmak istiyorum" diye konuştu.

Çorum'a getirilmesi için müzekkere yazılacak

Mahkeme heyeti, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklama kararı verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Memduh Çıkmaz'ın Çorum'a getirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

2016'da Sudan'a kaçtı

Fetullah Gülen'in 'yurt dışına kaçış' talimatının ardından Memduh Çıkmaz, Ocak 2016'da Sudan'a kaçmıştı.