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Dünya

Sudan'da uçak düştü; 19 kişi hayatını kaybetti

Göle düşen uçakta bulunan 3 kişinin yaralı kurtulduğu belirtildi

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09 Eylül 2018 16:10

Güney Sudan'da, yolcu uçağının düşmesi sonucu 19 kişi öldü. Kazadan 1'i ağır 3 kişinin yaralı kurtulduğu belirtildi.

Yirol Enformasyon Bakanı Taban Abel Aguek, yaptığı açıklamada, Yirol kentinde 22 kişiyi taşıyan yolcu uçağının iniş sırasında havalimanı yakınındaki nehre düşmesi sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Aguek, uçaktan biri çocuk ve biri yardımcı pilot olmak üzere 3 kişinin kurtulduğunu, nehirdeki cesetlerin çıkarıldığını ifade etti.

Ulusal bir şirket tarafından yolcu taşımacılığı için kiralanan uçağın, Cuba Uluslararası Havalimanı'ndan Yirol kentine gittiğini aktaran Aguek, kaza sebebinin araştırılması için sivil havacılık ekibinin beklendiğini kaydetti.

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