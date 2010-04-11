Sudan'da son 24 yılın ilk çok partili seçimleri

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Güney'de gündem bağımsızlık referandumu

Sudanlılar, 13 Nisan'a kadar sürecek seçimlerde, cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel meclisler için oy kullanacak.Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in birçok önemli rakibi, seçimlerin hazırlık sürecinde kayıtlarda hile yapıldığını savunarak seçimleri boykot ediyor.Seçimler, Sudan'da 2005 yılında, 21 yılı aşkın bir süre ülkenin kuzeyiyle güneyi arasında süren ve 2 milyondan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan iç savaşı sona erdiren barış anlaşmasının önemli bir parçası olarak görülüyor.18 Nisan'da açıklanacak sonuçlanacak seçimleri izlemek üzere ülkede 800'ü aşkın yabancı gözlemci bulunuyor.Yabancı gözlemci heyetlerinin en büyüğü olan Carter Center'ın başında bulunan eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter seçimlerin sorunsuz başladığını söyledi.Ancak, Sudan seçimleri, ülkenin güneyi için başka biranlam ifade ediyor.Büyük çoğunluğun oy kullanma haklarını ilk kez kullanabildiği seçim, Güney Sudan'ın ülkenin geri kalanından bağımsızlığı için gelecek yıl Ocak ayında yapılması planlanan referandumun öncesinde, El Beşir'in iktidar partisiyle yapılan gayri resmi bir anlaşmanın gereği olarak görülüyor.El Beşir, güneydeki partinin seçimleri boykot etmesi durumunda referandumu rafa kaldırabileceğini söylemişti.Doğu Afrika ülkesi Sudan'daki büyük siyasi partilerin birçoğu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot edeceklerini açıklarken, bazı gruplar da genel ve yerel seçimlerden de çekileceklerini açıklamıştı.Sudan'ın kuzeyinde kilit önemdeki bazı siyasi partiler de seçimleri tümden boykot etmeyi tartışıyor.Ülkenin güneyinde etkili olan, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM), ulusal düzeyde Cumhurbaşkanı Beşir ile koalisyon hükümeti kurmuş olmasına rağmen, seçmen kaydı ve medya üzerinden propaganda konusunda adaletsizlik yapıldığını iddia ederek cumhurbaşkanı seçimlerini boykot edebileceğini açıklamıştı.Kuzeydeki siyasi partiler de seçim sürecinin Cumhurbaşkanı Beşir'in Ulusal Kongre Partisi lehine düzenlendiğini savunuyor.