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Dünya

Sudan'da sığır savaşı: 200 ölü

Sığır yüzünden kanlı kabile çatışmalarının yaşandığı köylere ağır silahlarla düzenlenen baskınlarda 200'den fazla ölü var

16 Mart 2009 02:00

Darfur'daki insanlık ayıbı, yoksulluk, iç çatışmalar ve açlığın hüküm sürdüğü Sudan'ın doğusunda, sığır yüzünden kanlı kabile çatışmalarının olduğu köylere ağır silahlarla düzenlenen baskınlarda 200'den fazla kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Bölgeden bir yetkili, son iki haftada düzenlenen saldırılarda 200'den fazla ceset gördüğünü, yüzlerce kişinin daha öldürülmüş olabileceği yönünde haberler aldığını söyledi.

Yetkili, Murl kabilesinin kontrolündeki 17 köyün, 5-13 Mart arasında silahlı Lu Nur kabilesi üyelerinin saldırısına uğradığını, alınan bilgilere göre çoğu kadın ve çocuk olan ölenlerin sayısının 450'yi aşabileceğini ifade etti.

Bu saldırıların, Lu Nur kabilesinin ocak ayında 20 bin civarındaki sığırının çalınmasına karşı misilleme olarak düzenlendiğini kaydeden yetkili, saldırılar sonucu yaklaşık 6 bin kişinin de yerlerinden olduğunu, saldırganların binlerce sığırı alıp kaçtığını söyledi.

Sudan'ın petrol zengini güney bölgesinde kabilelerin sığır savaşlarının bölgede barış çabalarını gölgelediği belirtiliyor. Ülkede 20 yıl süren kuzey-güney savaşının 2005'de barış anlaşmasıyla sona ermesinden sonra geride kalan çok sayıdaki silahın da etnik çatışmaları tırmandığına işaret ediliyor.

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