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Dünya

SUDAN'DA ŞİDDET: 82 ÖLÜ CUBA (A.A)

10 Mayıs 2011 17:30

-SUDAN'DA ŞİDDET: 82 ÖLÜ CUBA (A.A) - 10.05.2011 - Sudan'ın güneyinde, isyancılar, siviller ve polis arasında çıkan çatışmalarda 82 kişi öldü.  Güney Sudan ordusunun sözcüsü Philip Aguer, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, isyancılardan oluşan bir milis gücünün, pazar günü Warrap eyaletindeki büyükbaş hayvanların yetiştirildiği bir kampa baskın düzenlediğini, olayda 34'ü sivil 82 kişinin öldüğünü söyledi.  İsyancıların saldırısında 45 sivilin de yaralandığını belirten Aguer, isyancıların daha sonra sivillerle polis tarafından pusuya düşürüldüğünü ve 48'inin öldürüldüğünü kaydetti.  Güney Sudanlı yetkililer, Hartum yönetimini, bölge petrolünün kontrolünü elinde tutmak amacıyla istikrarsızlık yaratmak için isyancıları desteklemekle suçluyor.   Hartum yönetimi bu suçlamayı reddederken, milis liderleri, güneydeki otokratik yönetime karşı ayaklandıklarını savunuyorlar.

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