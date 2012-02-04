Sudan'da savaş sesleri

T24 - Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir, petrol gerginliği nedeniyle Güney Sudan'la savaşa girebileceklerini söyledi.



Sudan'da savaş çanları çalıyor. Geçen sene Sudan ve Güney Sudan olarak bölünen iki ülke arasında savaş çıkabileceği kaydedildi.



Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir, Güney Sudan ile devam eden gerginliğin savaşa yol açabileğini belirtti.



Sudan devlet televizyonuna konuşan Beşir, petrol konusunda yaşanan gerginliğin giderek tırmandığını dile getirdi.



Beşir verdiği röportajda "Sudan ile Güney Sudan arasında savaş çıkabilir mi?" sorusuna, böyle bir ihtimalin olduğunu, barış istemelerine rağmen buna mecbur kalırlarsa savaşabilecekleri cevabını verdi.

'Savaşı başlatan taraf olmayacağız'



Beşir, buna karşılık savaşı başlatan tarafın kendi ülkesi olmayacağını söyledi.



Sudan'ı yüzlerce milyon dolar değerinde petrol çalmakla suçlayan Güney Sudan hükümeti, geçen ayın sonlarında ülkedeki 900'den fazla kuyuyu kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.



