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Dünya

Sudan'da şantiyeye saldırı PEKİN (A.A)

29 Ocak 2012 14:46

-Sudan'da şantiyeye saldırı PEKİN (A.A) - 29.01.2012 - Çin Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın sorunlu bölgesi Güney Kordofan'da bir şantiyeye düzenlenen saldırı sonrası 20'den fazla Çin vatandaşının kayıp olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, militanların dün şantiyeye saldırdığı, Çin'in Hartum Büyükelçiliği ile Sudan güçlerinin koordineli bir şekilde kurtarma çalışması başlattığı bildirildi. Açıklamada, Sudan güçlerinin de ülkede bulunan Çin vatandaşları ve projeler için güvenlik takviyesinde bulunduğu belirtildi. Şinhua ajansı da haberinde şantiyeye Güney Sudan'daki ayrılıkçı Halk Kurtuluş Ordusu'nın saldırdığını bildirdi. Çin'in başta enerji sektörü olmak üzere Sudan'la yakın politik ve ekonomik ilişkileri bulunuyor.

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