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Dünya

'Sudan'da mülteci krizi tırmanıyor'

Güney Sudan'ın Kuzey Nil Eyaletindeki üç kamptan biri olan Jamam kampında, ölüm oranının, acil durum tanımı için kabul edilen eşiğin neredeyse iki katı olduğunu belirtti

16 Temmuz 2012 18:42

Çocuklara yardım sağlayan Save the Children vakfı, Sudan ve Güney Sudan arasındaki sınır bölgesinde mülteci krizinin yoğunlaştığını açıkladı.

Vakıf, sınırda yaşanan çatışmaların çok sayıda insanın iltica etmesine neden olduğunu, Güney Sudan'daki kalabalık mülteci kamplarına her gün 2000 çocuğun eklendiğini kaydetti.

Güney Sudan'ın geçen yıl bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana sınır bölgesinde çatışmalar yaşanıyor. Yardım örgütleri mülteci kamplarındaki koşulların çok kötü olduğunu belirtiyorlar.

Tıbbi yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières) örgütü, Temmuz başında yaptığı açıklamada, mülteci kamplarındaki korkunç yaşam koşulları yüzünden mülteciler arasında hastalıkların yayıldığını bildirmişti.

Örgüt, Güney Sudan'ın Kuzey Nil Eyaletindeki üç kamptan biri olan Jamam kampında, ölüm oranının, acil durum tanımı için kabul edilen eşiğin neredeyse iki katı olduğunu belirtti.

'Save the Children' örgütünün Güney Sudan müdürü Jon Cunliffe, güvenli koşullara ulaşabilmek için günlerce yol kateden olan binlerce ailenin aç ve korku içinde kamplara geldiğini anlattı.

Cunliffe, "şiddetli yağışlar insanların yardım sağlanan yerlere ulaşmasını neredeyse imkansız hale getirse de, mülteciler akın akın gelmeye devam ediyor. En kötü tahminler dediğimiz şeyler, artık gerçeğe dönüştü. Dünyanın en uzak noktalarından birinde, tam anlamıyla bir insanlık krizi yaşandığına tanık oluyoruz." dedi. (BBC Türkçe)

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