Sudan'da MİT'in operasyonuyla yakalanan FETÖ sanığına 10 yıl hapis

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan, aralarında Sudan\'da MİT\'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye\'ye getirilen işadamı Memduh Çıkmaz\'ın da bulunduğu 11\'i tutuklu, 21 sanıktan 19\'una, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 11\'İ tutuklu, 21 sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. MİT operasyonuyla Sudan\'da yakalanarak Türkiye\'ye getirilen tutuklu işadamı Memduh Çıkmaz, tutuklu bulunduğu İstanbul\'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Çıkmaz, savunmasında, \"15 Temmuz’dan sonra bu cemaatte yer aldığıma pişman oldum” dedi.

Örgütle 1995 yılında oturduğu apartman dairesinin alt katına taşınan üniversite öğrencileri vasıtasıyla tanıştığını, İlahiyat Fakültesi\'nde okuyan öğrencilere yardımcı olmak için yemek götürdüğünü ve beraber namaz kıldıklarını anlatan Çıkmaz, 2014 yılında örgütün Çorum imamı olarak tanıdığı \'Hamza\' adlı kişinin kendisine, \"Sen artık iyice piştin. Seni mütevelli yapıyorum\" demesiyle haftada iki gün toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

\'CEMAAT, İÇİNDE OLDUĞUM DÖNEMDE ÖRGÜT DEĞİLDİ\'

Örgüte kurban, burs ve himmet adı altında bağışlarda bulunduğunu, ancak kimseden zorla himmet toplamadığını söyleyen Çıkmaz, örgüt toplantılarında genellikle dini içerikli sohbetler yapıldığını söyledi. Çıkmaz, şöyle konuştu:

\"2014 yılının başından itibaren toplantılara katılmadım. Sadece şirketlerimin işleriyle ilgilendim. İyi ve güzel günlerde birlikte olduğumuz arkadaşlarımdan bir anda kopmak çok zor oldu. Ben vatanını ve milletini seven, sözüne itibar edilen, Çorum\'un sayılı işadamlarından biriyim. Birçok kez vergi rekortmeni oldum. 2010 yılında Çorum’da vergi rekortmeni olduğum dönemde, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, plaket vermişti. Sudan\'da 6 ay önce tutuklandım. Beni, Türkiye\'deki suçlardan dolayı cezaevine attılar. Üç ay Sudan\'da cezaevinde kaldım. Çok kötü şartlarda kaldım. Ben vejeteryanım. Vücuduma et, et ürünleri ve et suyu girince rahatsızlanıyorum. Arapça bilmediğim için orada derdimi de anlatamadım. Daha sonra beni Türkiye\'ye getirdiler. Ben terörist değilim. Cemaat, benim içerisinde olduğum dönemlerde örgüt değildi.\"

17-25 Aralık süreciyle birlikte örgütle bağını kopardığını belirten Memduh Çıkmaz, \"Allah rızasını düşünerek 17-25 Aralık sürecine kadar örgütün toplantılarına katıldım, yardımda bulundum, bağış yaptım. Zaten o süreçten sonra örgüt ile bağımı kopardım. 15 Temmuz\'da o hain darbe girişimi yapan, o kadar insanı şehit edip, yaralayan bu canilerle geçmişte bir arada olduğum için üzgün ve pişmanım\" dedi.

İşadamı Çıkmaz’ın ardından diğer 20 sanık da savunmasını yaptı. Sanıklar, suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini istedi.

MAHKEME HEYETİ KARARINI AÇIKLADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti \"silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan sanıklardan Ali Arukan\'ı 10 yıl 7 ay 15 gün, iş adamı Memduh Çıkmaz\'ı 10 yıl, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Çorum Şubesi Başkanı Erkal Aykaç, Güven Şahin ve Oğuzhan Polat\'ı 8 yıl 9\'ar ay, Murat Haliloğlu ve Öner Erek\'i 8 yıl 1 ay 15\'er gün, Mehmet Çatar\'ı 7 yıl 6 ay, Recep Koçak ve Şaban Çırlan\'ı 6 yıl 6 ay 22 gün, Hüseyin Bostancı, Seydi Bilge ve Mahmut Altıkardeş\'i 6 yıl 10 ay 15 gün, Üzeyir Emir\'i 6 yıl 3 ay, Erdal Erdoğan\'ı 6 yıl, Tekin Mengüç\'ü de 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Ali Osman Bilge\'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer sanıklardan Necdet Karadayı, Osman Benli, Murat Akdemir ve Bülent Karadayı\'nın beraatına hükmetti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Recep Koçak, Şaban Çırlan ve Mahmut Altıkardeş\'in, adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

