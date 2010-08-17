-SUDAN'DA KURAN KURSUNA YILDIRIM DÜŞTÜ: 7 ÖLÜ, 9 YARALI HARTUM (A.A) - 17.08.2010 - Sudan'ın batı Darfur bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu 7 çocuk öldü, 9 çocuk yaralandı. Sudan resmi haber ajansı yerel yetkililere dayanarak verdiği haberde, yaşları 10 ile 13 arasında değişen 7 çocuğun, Sarguilla köyündeki Kuran kursuna yıldırım düşmesi sonucu öldüğü bildirildi. Ajansa açıklamada bulunan yerel yetkili Mastur Ahmed Abdülmecid, yıldırım düştüğü sırada Kuran kursunda 560 öğrencinin bulunduğunu söyledi. Abdülmecid, çocukların yıldırım çarpması sonucu mu yoksa yıldırımın ardından binada çıkan yangında mı öldüğünün açıklık kazanmadığını belirtti.