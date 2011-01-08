-SUDAN'DA KRİTİK REFERANDUM HARTUM (A.A) - 08.01.2011 - Sudan'ın güney bölgesinde halk, kuzeyden ayrılıp ayrılmamaya karar vermek üzere yarın yapılacak referandumda sandık başına gidecek. Nüfusu 40 milyonu aşan ve 2,5 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümü bulunan ülkenin Hristiyan, Animist ve Müslümanlardan oluşan yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 640 bin kilometrekarelik bu bölgenin kaderinin belirleneceği referandum, uluslararası kamuoyu, özellikle de komşu ülkeler tarafından dikkatle izleniyor. 1983-2005 yılları arasında Afrika kıtasının en uzun süren iç savaşına sahne olan Sudan'da çeşitli din, dil ve ırklara ev sahipliği yapıyor. Müslümanlar ülkenin kuzey eyaletlerinde, Hristiyan ve Animistler ise güney eyaletlerinde çoğunluğu oluşturuyor. Başkent Hartum başta olmak üzere, çok sayıda şehir, kasaba ve köyde bu inançlarının üçünü bir arada görmek mümkün. Araplar ülkenin kuzeyinde, diğer etnik kökenliler ise güney bölgesinde ve Darfur'da yoğunlaşıyor. -GÜNEY SUDAN- Referandumun yapılacağı Güney Sudan bölgesinin halen yarı özerk statüsü var. Ülke genelinde İslami hukuka dayalı bir düzen bulunurken, güney kendi anayasasına, başkanına, bayrağına ve meclisine sahip. İçişlerinde bağımsız, dışişlerinde merkezi hükümete bağlı olan bölgenin devlet başkanı, aynı zamanda Sudan devlet başkan yardımcılığını yürütüyor. Ülkede resmi dilin Arapça olmasına rağmen, güneyde sömürge dili İngilizce daha yaygın. Bölgede 200'ün üzerinde dilin konuşulduğu tahmin ediliyor. Dinka, Şuluk ve Aşoli gibi büyük kabilelerin yaşadığı stratejik bölgenin, Kenya, Uganda, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile sınırı bulunuyor. Dinka ve Şuluk kabileleri arasındaki gerilim, bazen hayvan sürülerinin kontrolü ve toprak sınırlarıyla ilgili anlaşmazlıklar yüzünden kanlı çatışmalara dönüşüyor ve bu çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. Büyük nüfusa sahip Dinka kabilesi bölgeye hakim Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'ne (SPLM), Şuluk kabilesi merkezi Hartum yönetimine yakın. Nüfusun çoğunluğunu Animistlerin oluşturduğu bölgede nüfusun yüzde 30'u civarında Hristiyan, yüzde 10'u civarında da Müslüman yaşıyor. Ancak bölgenin yönetimi, genellikle yurtdışında eğitim görmüş ya da sömürgecilerin kurduğu okullardan mezun Hristiyanların elinde.