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Dünya

Sudan'da kadın kıyafeti giyen erkeğe kırbaç

Sudan'da kadın kıyafeti giyen erkeklere kırbaç cezasının yanı sıra 400 dolar para cezası verildi.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- Sudan'da kadın kıyafetleri giyip makyaj yaptıkları için suçlu bulunan bir grup Müslüman erkek halk önünde kırbaçlandı.


Mahkeme, suçlu bulunan 19 kişinin, ülkedeki sıkı ahlak kurallarını ihlal ettikleri hükmüne vardı. Hakim, polisin bu kişileri "kadın gibi dansederken" yakaladığını kaydetti. 30 kırbaç cezası mahkeme, kararını açıklar açıklamaz uygulandı.

Duruşma sırasında bir avukat tarafından temsil edilmeyen sanıklar, kendilerini savunmak için hiçbir ifadede bulunmadı.

Sanıklardan bazıları, yüzlerce kişi önünde kırbaçlanırken yüzlerini kapattı.

Sanıklar ayrıca 400'er dolar para cezası ödeyecek.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir avukat, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, sanıkların adil şekilde yargılanmadıklarını söyleyerek "Kamuoyu ve medya bu kişiler hakkında peşinen hüküm verdi, avukatlar da çıkıp onları savunmaya korktu" diye konuştu.

Bazı gazetelerde söz konusu kişilerin baskın sonucu yakalandıkları parti, "eşcinsel evlilik" diye anılmıştı.

Sudan'ın kuzeyinde Şeriat yasaları geçerli, buna göre eşcinsellik hukuka aykırı kabul ediliyor.

"Uygunsuz kıyafet" tanımını düzenleyen yasalar, geçen sene bir kadın gazetecinin pantolon giydiği gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırılmasıyla gündeme gelmişti.

Kırbaç cezası daha sonra para cezasına çevrilmişti.

Halkın çoğunluğunun Hıristiyan olduğu Sudan'ın güneyinde de eşcinsellik hoş karşılanmıyor.

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