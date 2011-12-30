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Dünya

Sudan'da helikopter havada alev aldı: 6 ölü HARTUM (A.A)

30 Aralık 2011 15:08

-Sudan'da helikopter havada alev aldı: 6 ölü HARTUM (A.A) - 30.12.2011 - Sudan'da bir askeri helikopterin kalkıştan kısa süre sonra alev alması sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi. Sudan ordusundan yapılan açıklamada, helikopterin bu sabah, hava kuvvetlerinin Kuzey Kordofan'daki üssünden kalktıktan üç dakika sonra ''teknik bir sorun'' nedeniyle alev aldığı, pilotun helikopteri yere indirmeyi başardığı ancak helikopterin tamamen yandığı kaydedildi. Helikopterin, lojistik bir görev çerçevesinde ''askeri teçhizat'' taşıdığı belirtildi.

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