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Dünya

Sudan'da gazeteci katillerine idam

14 Nisan 2009 05:25

Sudan'da 2006 yılında bir gazeteciyi öldürmekten suçlu bulunan 9 kişi idam edildi.

Resmi SUNA ajansı, suçluların cezalarının başkent Hartum'daki Kober cezaevinde asılarak infaz edildiğini duyurdu. İdam edilenlerin iç savaşın pençesindeki Darfur bölgesinden olduğu belirtildi.

Arapça yayımlanan El Vifak gazetesinin sahibi ve başyazarı Muhammed Taha Muhammed Ahmed'in cesedi, kafası gövdesinden ayrılmış, elleri ve bacakları bağlı halde başkentteki bir yolda bulunmuştu. Davanın baş polis müfettişi Abdürrahim Ahmed Abdürrahim, cinayetin, "siyasi, etnik ve mali" nedenlerle işlendiğini belirtmişti.

Abdürrahim, sanıkların, Ahmed'in Darfur'daki tecavüz olaylarını önemsemediği bir makalesine öfkelendiğini de ifade etmişti. (aa) 
 

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