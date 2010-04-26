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Dünya

Sudan'da El Beşir yeniden seçildi

Sudan'da 24 yıl sonra ilk kez düzenlenen çok partili seçimi, cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in kazandığı açıklandı.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Sudan'da 24 yıl sonra ilk kez düzenlenen çok partili seçimi, cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in kazandığı açıklandı.


Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in seçimin açık galibi ilan edilmesinin zaten beklendiği belirtilirken daha önce ülkenin güneyinde faaliyet gösteren isyancıların lideri olan Salva Kiir de ülkenin güney kesiminin liderliğini kazandı.


BBC türkçe'nin haberine göre Ulusal Seçim Komisyonu başkanı Abel Aliye, Ömer Hasan Ahmet El Beşir'in Ulusal Kongre Partisi'nin, oyların yüzde 68'ini aldığını söyledi.


Aliye'nin açıklamasına göre, güneydeki hükümetin liderliğine seçilen Salva Kiir de ülkenin güney kesimindeki oyların yüzde 92,99'unu aldı.


Kiir, Sudan cumhurbaşkanı yardımcılığının üstlenmenin yanısıra kuzey-güney koalisyon hükümetinde de yer alacak.



El Beşir'in mahkûmiyeti



Ülkenin her iki kesiminde de seçime hile karıştırıldığı iddia edilmişti.


Uluslararası gözlemciler de seçimin kabul edilebilir standartların epey altında olduğunu söylemişti.


Cumhurbaşkanı El Beşir Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarından mahkûm edilmişti.


El Beşir bu seçimi, pozisyonunu güçlendirmek için bir araç olarak kullanmayı umuyordu.

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