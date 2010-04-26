Sudan'da El Beşir yeniden başkan

T24-

Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir'in, ülkede 24 yıl sonra yapılan ilk serbest seçimi kazandığı açıklandı.Milli Seçim Komisyonu Başkanı Abil Alier, seçim sonucunu açıklarken Beşir'in oyların yüzde 68'ini aldığını söyledi.Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Darfur'da savaş suçu işlemekten aranıyor.Petrol zengini Güney Sudan'da da başkanlık seçimini Salva Kiir'in kazandığı bildirildi. Kiir seçimi, bölge halkının yüzde 92,99'unun oylarını alarak kazandı.Kiir aynı zamanda Sudan Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı olarak görev yapacak ve kuzey-güney milli koalisyon hükümetini kuracak.Güney Sudan'da 8 ay içinde bağımsızlık referandumu yapılacak.(aa)