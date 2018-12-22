Sudan'da ekmek ve yakıt zamlarına protesto; 8 kişi hayatını kaybetti

Sudan’da ekmek ve yakıt fiyatlarındaki artışlar ülke çapında protesto ediliyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Kuzey ve Güney Sudan’dan 8 gösterici, polis güçleriyle çatışma sırasında öldü.

Ekonominin kötü gidişatını protesto etmek için 4 gündür düzenlenen ve başkente sıçrayan gösteriler ülkenin güney ve kuzey kentlerinde devam ediyor.

BBC International'ın haberine göre Görgü tanıkları protestoların bazı bölgelerinde askeri müdahalenin olmadığını hatta bazı askerlerin göstericilerle aynı safta olduğunu açıklamasını yaptı.

Meclis üyesi Mubarak al-Nur muhabirlere, gösterilen gittikçe tehlikeli bir hal aldığı ve kundaklama ve hırsızlığa sebep olan bir kaos yaşandığını söyledi.

Ne olmuştu?

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, dün Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Çarşamba gününden bu yana Gadarif ve Nil Nehri eyaletindeki protestolarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl Amerika'nın ambargo kaldırmasına rağmen Sudan'da ekonomi kötüye gidiyordu. Enflasyon oranı yüzde 70'e ulaşmıştı.