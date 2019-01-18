Sudan'da doktorlar grevde

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Hartum'daki gösterilerde bir doktorun ölmesi üzerine ülkedeki hastanelerde grev ilan etti. Grevden durumu kritik olan hastaların tedavisi hariç tutuldu.

Komite askeri kurumlara bağlı hastaneler ile iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin yöneticilerinin sahip olduğu hastanelerde görevli tüm doktorlarını çekme kararı aldı.

Komitenin yazılı açıklamasında, "Bu kurumlar, barışçıl göstericileri soğukkanlılıkla öldürüyor ve en çirkin ihlalleri işliyor. Bugün, mesleki ve bireysel arzularımızdan, suçlu ve katil rejim karşısındaki Sudan halkı adına taviz veriyoruz" ifadesine yer verildi.

Gösterilerde ölenlerden birinin yaralıları tedavi etmeye çalışırken alnına kurşun isabet eden bir doktor olduğunun belirtildiği açıklamada, doktorların rejim hastanelerinin haricinde hizmet vereceği kaydedildi ancak buna dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Komite tarafından daha önce yapılan açıklamada, Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarılmıştı.

Enflasyon yüzde 72,94'e yükseldi

Öte yandan ekonomik kriz nedeniyle gösterilerin yaşandığı Sudan'da aralık ayı enflasyonu yüzde 72,94 olarak açıklandı. Enflasyon kasım ayında yüzde 68,93 olan.

Sudan'daki eylemler 19 Aralık 2018'de hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.