-SUDAN'DA ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR JUBA (A.A) - 25.04.2011 - Sudan'ın güneyinde hükümet güçleriyle isyancılar arasında bu hafta çıkan çatışmalarda en az 105 kişinin öldüğü bildirildi. Güney Sudan Ordu İstihbarat Bölümü Başkanı Tuğgeneral Malaak Ayuen, Jonglei eyaletinde dünkü çatışmalarda 57 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını, Unity eyaletinde 5 gün süren çatışmalarda ise 48 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayuen, ölen sivil, isyancı veya asker sayılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Ocak ayındaki bağımsızlık referandumundan bu yana Güney Sudan'da görülen şiddet olaylarında yüzlerce kişinin öldüğü bildirildi.