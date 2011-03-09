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Dünya

SUDAN'DA ÇATIŞMALAR: 17 ÖLÜ HARTUM (A.A)

09 Mart 2011 23:37

-SUDAN'DA ÇATIŞMALAR: 17 ÖLÜ HARTUM (A.A) - 09.03.2011 - Sudan'ın batısındaki sorunlu bölge Darfur'daki çatışmalarda 17 kişinin öldüğü bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, güvenlik kuvvetleriyle Abdülvahid'e bağlı gruplar arasında çatışma çıktığı, karşı taraftan 15 kişinin öldürüldüğü, iki askerin de hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, çatışmalarda 10 askerin de yaralandığı ifade edildi. Abdülvahid Nur'a bağlı Sudan Kurtuluş Ordusu Katar'ın başkenti Doha'da yapılan barış müzakerelerine katılmayı kabul etmemişti.

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