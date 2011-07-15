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Dünya

SUDAN'DA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANDI DOHA (A.A)

15 Temmuz 2011 00:29

-SUDAN'DA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANDI DOHA (A.A) - 14.07.2011 - Sudan hükümetiyle, ülkenin Darfur bölgesindeki isyancı bir grup arasında barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın, BM, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nin desteğinde birkaç ay süren görüşmelerin ardından, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir hükümetiyle, küçük isyancı grupların koalisyonundan oluşan Adalet ve Kurtuluş Hareketi arasında Doha'da bugün imzalandığı belirtildi. İmza törenine Ömer El Beşir ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani ile Çad, Etiyopya, Eritre ve Burkina Faso devlet başkanlarının da katıldığı kaydedildi. Bu görüşmeleri daha önce boykot eden, askeri yönden Darfur'daki en büyük isyancı grup konumunda bulunan Adalet ve Eşitlik Hareketi,  barış anlaşmasını reddettiğini açıkladı. Grubun sözcüsü Gibril Adam, "bu anlaşmanın bir barış anlaşması olmadığını, bunun anlaşmayı imzalayanlara mevki sunan bir görev dağılımı anlaşması olduğunu ve Darfur'un gerçek sorunlarını çözmediğini" söyledi.

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