-SUDAN'DA AYRILMAYA %98,83 "EVET" JUBA (A.A) - 07.02.2011 - Sudan'ın güneyinde yapılan bağımsızlık referandumunun kesin sonuçlarına göre, oy kullananların yüzde 98,83'ü ayrılmaya "evet" dedi. Kuzey ve güney arasında, 1983-2005 yılları arasında süren ve 2 milyondan fazla kişinin öldüğü iç savaşın ardından 2005 yılında barış anlaşması imzalanmış, anlaşmada referanduma gidilmesi de karara bağlanmıştı. Bu anlaşma uyarınca, bağımsızlık referandumu geçen ay yapıldı ve Sudan'ın güneyi, dünyanın en yeni ülkesi oldu. Bu iki ülke vatandaşlık hakları, petrol çıkarma hakları ve sınırın belirlenmesi gibi konularda müzakerelerde bulunacak.