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Dünya

Sudan'da aşiret çatışmaları 3 ayda 900 can aldı

22 Mayıs 2009 02:43

Sudan'ın güneyinde son 3 ay içinde meydana gelen aşiretler arasındaki çatışmalarda, yaklaşık 900 kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri ve yardım görevlileri, mart ayından bu yana 3 bölgede hayvan hırsızlığıyla ilgili olduğu sanılan çatışmalar olduğunu, bu çatışmalar nedeniyle çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 900 kişinin öldüğünü, 20 bin kişinin de evlerini terketmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, mart ayı başında Lou-Nuer aşiretine bağlı silahlı kişiler, Murle aşireti köyüne saldırarak 400 kişiyi öldürdüler. Nisan ayı ortasında da Murle aşiretinin Lou-Nuer bölgesine saldırısı sonucunda 250 kişi öldürüldü.

Son aylarda artan bu çatışmaların, ülkedeki iç savaşı sona erdirecek barış için gerekli seçimleri tehdit edebileceği belirtiliyor. Sudan'da, şubat ayında devlet başkanlığı ve genel seçimler yapılması planlanıyor.

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