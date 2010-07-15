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Dünya

SUDAN'DA 3 MUHALİF GAZETECİ HAPSE ATILDI HARTUM (A.A)

15 Temmuz 2010 16:42

-SUDAN'DA 3 MUHALİF GAZETECİ HAPSE ATILDI HARTUM (A.A) - 15.07.2010 - Sudan'da 3 muhalif gazeteci anayasal sistemi bozmaya çalışma suçlamasıyla hapse mahkum oldu. Gazetecilerin avukatı Abel Monem Osman, Hartum mahkemesinin müvekkillerinden Rai El Şaab gazetesinde çalışan Abuzer El Emin'e 5 yıl, Eşref Abdülaziz ile El Tahir Ebu Cevher'e ikişer yıl hapis cezası verdiğini söyledi. Gazetecilerin yazılarından dolayı hapse atılmasının gerekçesi olmadığını ifade eden Osman, temyize başvuracaklarını kaydetti. Osman, yargıcın ayrıca İslamcı muhalefet Halkçı Kongre Partisi'yle bağlantı olduğu ileri sürülen Rai El Şaab gazetesinin kapatılmasına da karar verdiğini belirtti. Hartum yönetimi birçok konuda olduğu gibi medyaya yönelik baskıları nedeniyle de uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

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