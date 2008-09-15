Sudan ucuz kaleci

Son 6 ay içinde Galatasaray derbisinde Lincoln’e saldırdığı, Euro 2008 finallerinde de Çek maçında Koller’i itip yere düşürdüğü için oyundan atılan Volkan Demirel’in uslanmamasının bedelini bir kez daha Fenerbahçe ödeyecek.



Hacettepe maçında kaçan penaltının ardından hakemi tahrik ettiği için kırmızı kart gören Volkan’ın yerine ligin 4. haftasında Fenerbahçe’nin kalesini bir diğer Volkan koruyacak. İki Volkan arasında en önemli fark fiyatları.



Transfermarkt’ın verilerine göre Volkan Demirel’in fiyatı 6 milyon euro. Volkan Babacan ise 200 bin euro. Ve 200 bin euroluk bu Volkan’a bir şey olursa G.Birliği maçında kaleye geçecek olan Mert Günok ise 100 bin euro değerinde.



1988 Antalya doğumlu olan Babacan, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. 2006-2007 sezonuna kadar diğer kaleciler sakatlanınca 2. kaleci olarak bekledi. 2006-2007 sezonunda İstanbulspor’a kiralandı.



Rüştü, Beşiktaş’a gidince F.Bahçe’nin 3., Serdar Kocaeli’ye gidince de F.Bahçe’nin 2. kalecisi oldu. 88 kez genç milli oldu. FIFA U-17 Dünya Kupası’nda 2005’te dördüncülük yaşadı. 2007’de Süper Kupa’yı alan ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayan F.Bahçe’nin kadrosunda yer aldı.



Yedeğin yedeği Mert



Volkan Babacan’a bir şey olursa F.Bahçe’nin 1. kalecisi 1989 doğumlu Fehmi Mert Günok olacak. İstanbul Büyükşehir’de Abdullah Avcı’nın kaleci antrenörlüğünü yapan Mahir Günok’un oğlu olan Mert, PAF’tan 2007-2008 sezonunda A takıma yükseldi. 35 kez U19, U18, U17 ve U16 ulusal takım seviyelerinde oynadı. Serdar Kulbilge’nin takımdan ayrılmasıyla takımın üçüncü kalecisi oldu.



