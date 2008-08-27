Sudan uçağında yolcular serbest

Sudan'a ait bir yolcu uçağını dün kaçırarak Libya'ya indiren korsanlar tüm yolcuları serbest bıraktı. Libyalı yetkililer, uçakta sadece 2 hava korsanı ile uçağın 8 kişilik mürettebatının kaldığını belirtti.



Yaklaşık 100 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün Darfur'un güneyindeki Nyala'dan Hartum'a hareket ettikten sonra kaçırılmış ve Libya'ya indirilmişti. Sudan yolcu uçağını kaçıranların, Darfur'da hükümetle isyancılar arasında 2006 yılında imzalanan barış anlaşmasını reddeden bir grup olduğu ileri sürüldü.



El Cezire televizyonu, korsanların, Abdül Vahit Muhammet el Nur'a bağlı kişiler olduğunu öne sürdü. TV, bu kişinin, Sudan Kurtuluş Hareketi'ne (SKH) bağlı bir kolun lideri olduğunu ve 2006'daki anlaşmayı imzalamayı reddettiğini anımsattı.Kaçırılan uçakta, SLM'nin Minnavi adlı kolunun liderleri de bulunuyordu. Bu grup, barış anlaşmasının mimarları arasındaydı.



İddia yalanlandı



Bununla birlikte, korsanların, SKH liderlerinden Abdülvahid Muhammed el Nur'a bağlı olduğu iddiaları yalanlandı. SKH-Nur'un sözcüsü Yahya Bolad, uçağı kaçıran grupla bağlantıları olduğunu reddetti ve bu eylemle hiçbir ilişkileri bulunmadığını söyledi.



Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner de, Europe-1 radyosuna verdiği demeçte, Paris'te yaşayan Nur'un korsanlarla bağlantısı olduğu iddialarına karşı çıktığını, bu kişileri tanımadığını ve bu yöntemleri tasvip etmediğini söylediğini belirtti.



Fransa'ya gitmek istiyorlar



Bu arada, uçağın sahibi Sudan Air'in yöneticisi Murteda Hasan, hava korsanları ile Libyalı müzakereci arasında görüşmelerin başladığını söyledi. Hasan, korsanların uçağı neden kaçırdığı konusunda bilgi bulunmadığını, yalnızca yiyecek ve uçağın Fransa'ya gidebilmesi için yakıt talepleri olduğunu bildiklerini aktardı. (Tempo24)

