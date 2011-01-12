-SUDAN TERÖRİZMİ DESTEKLEYEN ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKABİLİR WASHINGTON (A.A) - 11.01.2011 - ABD, Sudan'da ülkenin güneyinin ayrılmasıyla ilgili yapılan referandumun sonucunun ülkenin kuzeyi tarafından tanınması durumunda Hartum'u terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarabileceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Princeton Lyman, Sudan'ın güneyinde yapılan halk oylamasının uluslararası gözlemciler tarafından meşru görülmesi ve çıkan sonucun kabul edilmesi durumunda ABD'nin hemen, Sudan'ı terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarma sürecini başlatacağını açıkladı. Lyman, bu sürecin Kongre'de görüşme yapılmasını da kapsadığını ve sürecin büyük olasılıkla Temmuza kadar tamamlanacağını belirtti. Sudan, 1993 yılından bu yana ABD'nin terörizmi destekleyen ülkeler listesinde bulunuyor. Sudan'ın güneyinde bir hafta sürecek referandumda oy verme işlemi geçen pazar günü başlamıştı. Ülkede kuzey ve güney arasında yaklaşık 30 yıl süren iç savaşın ardından 2005'te varılan anlaşmaya dayanan, yaklaşık 4 milyon kişinin oy kullanacağı referandumda, nüfusun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu ülkenin petrol zengini güney kesiminin, Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeyden ayrılıp ayrılmayacağına karar verilecek. Sudan hükümeti, ülkede onlarca yıl süren iç savaşı sona erdiren anlaşmada, referandum sonucunda ülkenin güneyinin ayrılmaya karar vermesi durumunda buna ses çıkarmamayı kabul etmişti.