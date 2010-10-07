-SUDAN ORDUSUNDAN DARFUR'A OPERASYON HARTUM (A.A) - 07.10.2010 - Afrika ülkelerinden Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde, Sudan ordusunun stratejik bir bölgeyi ele geçirdiği bildirildi. Sudan ordu sözcüsü Sawarni Halit Saad AFP'ye yaptığı açıklamada, ordunun sabahın erken vakitlerinde, Darfur'un Cebel Marra (Marra Dağı) bölgesinin doğusunda bulunan Suni kentinde konuşlanmış Abdülvahit Nur'un yönettiği Sudan Kurtuluş Ordusu (SLA-Abdülvahit) militanlarının mevzilerine saldırdığını belirtti. Saad, "İsyancıları kovaladık ve Kator-Deribat-Jawa-Suni kentlerini birbirine bağlayan yolu SLA-Abdülvahit'in elinden kurtardık" dedi. Çatışmalar sırasında 7 militanın öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını belirten sözcü, "Suni kentinde, SLA-Abdülvahit vatandaşlardan haraç toplayarak kendi finansmanını sağlıyordu" dedi. SLA-Abdülvahit'in sözcüsü İbrahim el-Hillü ise, örgütün Suni bölgesinin kontrolünü kaybettiği yönündeki açıklamaları yalanladı. Sözcü yaptığı açıklamada, "Bu sabah, önemli çatışmalar meydana geldi, Sudan ordusunun Antonov uçakları mevzilerimizi bombaladı, ama güçlerimiz Suni kentinin içinde değil, dışında bulunuyor" dedi. Cebel Marra bölgesinin batısında da çatışmalar meydana geldiğini belirten Hillü, "Darfur'da halen incelemelerde bulunan BM Güvenlik Konseyi'nin heyeti, çatışmaların meydana geldiği bölgeleri bir incelesin ve o bölgelerdeki etnik temizliğe bir son verilmesini istesin" şeklinde konuştu. Sönmüş bir volkanın bulunduğu Cebel Marra'da, ordu güçleriyle SLA-Abdülvahit'in militanlarının 10 gündür çatıştığı belirtiliyor. SLA-Abdülvahit'in sözcüsü, pazar gününden bu yana çatışmalarda 47 kişinin öldüğünü söyledi. Sudan'ın Darfur bölgesinde barış gücü BM'nin kontrolünde. İdari olarak Kuzey, Orta ve Güney Darfur olarak üç bölgeye ayrılmış olan Darfur’da yaşayanların çoğunluğu siyah Afrikalı. Sudan genelinde ve yönetimde ise Arap ve Müslümanlar egemen.