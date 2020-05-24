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Dünya

Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir'in 4 milyar dolarlık malvarlığına el konuldu

24 Mayıs 2020 14:17

Sudan'ın geçen yıl darbeyle indirilen ve hapse atılan eski devlet başkanı Ömer el-Beşir'in 4 milyar dolarlık malvarlığına el konulduğu açıklandı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Sudan Yolsuzlukla Mücadele ve Rejimi Dağıtma Komitesi Sözcüsü Salah Manaa, “İlk verilerimize göre el-Beşir ve ailesinin farklı şirket ve binalarda ele geçirilen malvarlığı 3.5 milyar ile 4 milyar dolar arasında” ifadesini kullandı.

Geçen yıl ülkede başlayan protestoların ardından askeri darbe ile görevden alınan el-Beşir, milyonlarca doları usulsüzce kişisel hesabına aktardığı gerekçesiyle hapse atılmıştı. 1989’dan 2019’a kadar ülkeyi yöneten el-Beşir, Darfur’un batısında insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Divanı’na çıkacak.

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