Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir, darbe yapma suçlamasıyla yargılanacak

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Sudan'ın 2019'un Nisan ayında bir askeri darbe ile devrilen eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 30 yıl önce kendisini iktidara taşıyan darbe hakkında yargılanmak üzere bugün hâkim karşısına çıkacak.

Başkent Hartum'da yargılanacak olan El Beşir, anayasayı baltalamak, Silahlı Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal etmek ve demokratik yollarla seçilmiş hükûmeti devirmekle suçlanıyor.

Olayın yargıya taşınmasında önemli rol oynayan isimlerden biri olan avukat Moaz Hadra, "Bu dava, anayasal sistemi yok etmeye çalışan herkese bir uyarı olacak" dedi. Hadra, El Beşir'in suçlu bulunmasının Sudan demokrasisini "güvene alacağını" söyledi.

Devrildiği tarihten bu yana Hartum'da tutuklu bulunan El Beşir ile birlikte ve başkan yardımcıları ve 10 asker de bulunuyor.

AFP'ye konuşan avukatlar, "anayasayı baltalama" suçlamasından suçlu bulunanların idam cezası alabileceğini ifade etti.