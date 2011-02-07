T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sudan ikiye bölündü, 194. ülke oluştu

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir Güney Sudan'daki referandumdan çıkan ayrılık sonucunu resmen kabul etti.

07 Şubat 2011 02:00

T24 - Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir Güney Sudan'daki referandumdan çıkan ayrılık sonucunu resmen kabul etti. Böylece dünyanın 194. devletinin kurulmasının önü açıldı.


 
Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, bir kararname yayımlayarak, Güney Sudan'da kuzeyden ayrılma konusunda yapılan referandumun sonuçlarını resmen kabul ettiğini duyurdu.

Böylece dünyanın 194. devletinin kurulmasının da önü açılmış oldu.

Beşir'in referandumun kesin sonuçlarını aldıktan sonra yayımladığı kararnameyi devlet televizyonunda okuyan Sudanlı Bakan Bekri Hasan Salih, "Güneydeki insanların seçimine ve referandum sonuçlarına saygı duyduğumuzu ve kabul ettiğimizi ilan ediyoruz" dedi.

Güney Sudan'da 9 Ocakta başlayan ve bir hafta süren referandumun resmi kesin sonuçlarının bugün geç saatlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Referandumun sonuçlarına ilişkin ilk resmi açıklamada, Güney Sudan'ın kuzeyden ayrılmasının yüzde 99,57 oy oranıyla kabul edildiği bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24