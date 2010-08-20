Sudan hayvan şekline girecek

T24 - Yoksulluğun, şiddetin ve açlığın perişan ettiği Sudan'ın güneyinde şehirler havyan ve meyve şeklinde yeniden inşa edilecek ve bunun için yaklaşık 11 milyar dolar harcanacak.









Bölgenin hızla büyüyen başkenti Juba, bir gergedan şeklinde yeniden tasarlanacak. Yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı şehrin, gergedan boynuzlarında büyük bir parkı ve hayvanın gözlerine denk gelen yerde de 5 yıldızlı bir oteli olacak.



Bölgenin ikinci büyük şehri Wau ise zürafa şeklinde tasarlanacak. Zürafanın boynuna denk gelen bölge, geniş bir sanayi bölgesi olacak.

10 kadar diğer şehri de kapsayacak projede eyalet bayraklarından da esinlenerek, meyveler de esas alındı. Bunlardan biri ananas.



Bölgenin iskan bakanlığından Daniel Wani, "Bu çok modern bir şey. Planlamada bir istikrar olacak ki, bu bir avantaj. Gelecek nessillerin bizim düşünce tarzımızı takip etmeleri çok kolay olacak. Şimdi için değil, yarın için planlama yapıyoruz" diyor.



Tasarımları Kanadalı ve Sudanlı şirketler gerçekleştirdi. Ancak projeler henüz yerel hükümet tarafından onaylanmadı. Eğer onaylanırsa inşanın 20 yıldan fazla süreceği belirtiliyor. Maliyet hükümet ve özel şirketler arasında bölüşülecek.



Güney Sudan'ın ocakta yapılacak referandumda kuzeyden ayrılmak yönünde oy vermesi ve dünyanın en yeni ülkesi olması bekleniyor.



Sudan'ın günde 480 varillik petrol akışının büyük bölümü güney Sudan'dan geliyor. Güney ile kuzey arasındaki 21 yıllık iç savaş 2005'te son ermişti. Yani bu cömert yatırımların altında yatan neden elbette petrol. Zira halihazırda dev bir gecekondu mahallesi halindeki Juba şehrinin hızla gelişen ekonomisine ayak uydurması şart!

