-Sudan, Güney Sudan'ı şikayet etti HARTUM (A.A) - 30.08.2011 - Sudan hükümeti, Güney Sudan'ı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti. Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Obeyd Mervah, Güney Sudan'ın istikrarı bozduğu, barış ortamını sarstığı ve hükümete karşı Güney Kordofan bölgesinde isyancılara destek verdiği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi'ne resmen şikayet edildiğini belirtti. Hartum hükümeti, Güney Kordofan bölgesinde silahlı gruplara karşı aylardır savaşıyor. Çatışmalar yüzünden Haziran ayından bu yana 150 binden fazla kişinin evlerinden kaçarak mağaralarda saklandığı bildiriliyor. Sudanlı yetkililer, bombardımanlarda sadece militanların hedef alındığını belirtiyor. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütleri, hükümetin bu ay Güney Kordofan'da bulunan Nuba Dağları'ndaki sivil bölgeleri rastgele bombalaması sonucu 26 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.