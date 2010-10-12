-SUDAN DIŞİŞLERİ BAKANI AA'YI ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Sudan Dışişleri Bakanı Ali Ahmed Karti, resmi ziyaret amacıyla geldiği Ankara'da Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelen Karti, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi ile makamında bir süre görüştü. Görüşmede bir konuşma yapan Bengi, Sudan Dışişleri Bakanı Karti'yi AA'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'nin Milli Mücadele verdiği yıllarda kurulan AA'nın bu yıl 90. yıldönümünü kutladığını hatırlatan Bengi, böyle önemli bir yılda Karti'nin ziyaretinin kendilerine mutluluk verdiğini kaydetti. Türkiye ile Sudan arasında tarihten gelen köklü bir ilişkinin bulunduğuna dikkati çeken Genel Müdür Bengi, Karti'nin Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerine büyük katkı sağlayacağına inandığını ve ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesine kapı aralayacağını söyledi. İki ülke arasındaki iletişimin daha doğrudan olması amacıyla Sudan Haber Ajansı (SUNA) ile bir anlaşmanın varlığına işaret eden Bengi, bu anlaşmanın günün şartlarına uygun hale getirilerek 2008 yılında yeniden imzalandığını hatırlattı. Bengi, iki ajans arasındaki anlaşmanın sadece haber değişimini değil, fotoğraf değişimini de öngördüğünü aktardı. Sudan Dışişleri Bakanı Ali Ahmed Karti ise konuşmasında sıcak karşılama dolayısıyla AA yönetimine teşekkür etti. Karti, Türk halkı ile Sudan halkının kardeş olduğunu, bu kardeş halklar arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve daha iyi hale getirmenin ise görevleri arasında yer aldığını aktardı. AA ile SUNA arasındaki anlaşmanın önemine değinen Karti, yanlış haberlerden en çok çeken ülkenin Sudan olduğunu ifade ederek, bunun düzeltilmesi için iki ülke arasında doğrudan iletişim kanalları olan AA ile SUNA'nın işbirliğinin önemli olduğunu belirtti. Ziyarette AA'ya özel demeç veren Karti, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ankara ve İstanbul'daki temasları hakkında bilgi verdi. Karti, yarın Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile bir görüşme yapacağını aktararak, iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir noktaya taşınması açısından bu ziyaretin önemli olduğunu vurguladı. Konuk Bakan, Türkiye'nin Sudan'a her platformda verdiği destek nedeniyle de teşekkür etti.