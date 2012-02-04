-Sudan Devlet Başkanı Beşir'den savaş uyarısı HARTUM (A.A) - 03.02.2012 - Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, ülkesiyle Güney Sudan arasında savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Sudan'daki Blue Nile adlı televizyon kanalına konuşan Beşir, petrol konusunda yaşanan gerginliğin tırmanması nedeniyle ülkesiyle Güney Sudan arasında savaş çıkmasının ''muhtemel olduğunu'' belirtti. Beşir, buna karşılık savaşı başlatan tarafın kendi ülkesi olmayacağını söyledi. Sudan'ı yüzlerce milyon dolar değerinde petrol çalmakla suçlayan Güney Sudan hükümeti, geçen ayın sonlarında ülkedeki 900'den fazla kuyuyu kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.