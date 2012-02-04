T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den savaş uyarısı HARTUM (A.A)

04 Şubat 2012 02:01

-Sudan Devlet Başkanı Beşir'den savaş uyarısı HARTUM (A.A) - 03.02.2012 - Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, ülkesiyle Güney Sudan arasında savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Sudan'daki Blue Nile adlı televizyon kanalına konuşan Beşir, petrol konusunda yaşanan gerginliğin tırmanması nedeniyle ülkesiyle Güney Sudan arasında savaş çıkmasının ''muhtemel olduğunu'' belirtti. Beşir, buna karşılık savaşı başlatan tarafın kendi ülkesi olmayacağını söyledi. Sudan'ı yüzlerce milyon dolar değerinde petrol çalmakla suçlayan Güney Sudan hükümeti, geçen ayın sonlarında ülkedeki 900'den fazla kuyuyu kapatarak petrol üretimini durdurmuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24