Sudan'da ordu yönetime el koydu

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun yönetime el koyduğunu ve geçici hükümetin feshedildiğini açıkladı. Ülkede sıkıyönetim ilan edildi.Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ordunun yönetime el koyduğunu ve geçici hükümet ile konseyin feshedildiğini açıkladı. Televizyondan halka seslenen el-Burhan, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Darbeyi savunan Orgeneral el-Buhran, ülkeye "kaos ve şiddetin" hakim olmasının bu adımı gerekli kıldığını ileri sürdü. Orgeneral, ülkede yönetimin 2023 yılında yapılacak seçimlerin ardından sivil bir hükümete bırakılmasının amaçlandığını da sözlerine ekledi. Sudan'da darbe bu sabah saatlerinde başlamış, ülkenin yönetimindeki koalisyon hükümetinin liderleri ile kabine üyesi çok sayıda bakan tutuklanmıştı. Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, Sudan'da yönetimin sivil üyeleri ile çok sayıda bakanın tutuklanmasının arkasında "ortak askeri güçler" olduğu belirtilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici hükümetin başbakanı Abdullah Hamduk'un darbeyi reddettiği için tutuklanarak bilinmeyen bir yere nakledildiği bildirilmişti. Darbe girişimi sonrası sokaklarda protestoların başlaması üzerine ülkede internetin kesildiği haber verildi. Darbe girişiminin ardından çok sayıda protestocunun sokağa çıktığı bildirildi. Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmalarda onlarca kişinin yaralandığı açıklandı. ABD, AB, BM ve Arap Ligi'nden açıklamalar ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ABD'nin Sudan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Feltman, Twitter'den yaptığı açıklamada, darbe girişiminin Sudan'ın anayasal bildirgesine zarar vereceğini ve Sudan halkının demokrasi özlemleri ile çelişeceğini açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Sudan'da tüm taraflara ve bölgedeki ortaklarına, geçiş sürecine geri dönülmesi çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) ise gözaltıların "kabul edilemez" olduğunu açıkladı. BM'nin Sudan'daki yardım misyonunun başkanı Volker Perthes "Güvenlik güçlerine yasa dışı bir şekilde gözaltına alınıp, ev hapsine konulanları derhal serbest bırakması çağrısında bulunuyorum" dedi. Arap Birliği de gelişmelerden kaygı duyulduğunu açıkladı. Sudan'da 2019 yılında ülkedeki protestoların rejim karşıtı eylemlere dönüşmesi üzerine ordu yönetime el koymuş ve 30 yıllık Ömer El Beşir dönemi sona ermişti. 2019'un Temmuz ayında El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından yönetimi üstlenen Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (FFC) 39 ay sürecek geçici ortak yönetim üzerinde uzlaşmıştı. Uzlaşma doğrultusunda 2023 yılında seçimlerin düzenlenmesi ve ülkede sivil bir hükümetin kurulması öngörülüyordu. Ancak ülkede geçici hükümet yanlısı ve hükümet karşıtı gruplar gösterilerini sürdürdü. Geçen hafta başkent Hartum'da düzenlenen geçici hükümet karşıtı bir gösteride orduya darbe yapması çağrısında bulunulmuştu. dpa,AFP/BÖ,BK © Deutsche Welle Türkçe