Sudan'da karneyle yakıt satışı dönemi başladı

Sudan'da başgösteren yakıt krizi nedeniyle hükümet, yakıtı kota ve karneyle dağıtmaya başlayacak.

Enerji ve Madencilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın ortak açıklamasında, akaryakıtın daha kolay, istikrarlı ve güvenli dağıtımını sağlamak amacıyla bir dizi karar alındığı belirtildi.

11 Şubat'tan itibaren tüm ticari ve toplu taşıma araçları yakıtı karne ile alacak, plakası tek sayıyla bitenlere pazar, salı ve perşembe, çift sayıyla bitenlere cumartesi-pazartesi ve çarşamba günleri, plaka farketmeksizin tüm şahsi araçlara cuma günü yakıt verilecek.

Yeni kararla yakıt miktarına da kota getirildi. Şahsi araçlara belirlenen günlerde 120 Sudan cüneyhi, yolcu taşımada kullanılan 3 tekerlekli araçlara 50 Sudan cüneyhi, motorsikletlere ise 30 Sudan cüneyhinden fazla yakıt verilmeyecek.

Toplu taşıma araçları da tahsis edilen özel istasyonlarda belirtilen miktarda yakıt alabilecek. Mazotlu araçlarda da bakanlığın yakında açıklayacağı tarife uygulanacak.