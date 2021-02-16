Sudan'da gıda fiyatlarındaki artış şiddetli eylemlere neden oldu; yedi bölgede OHAL ilan edildi

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Sudan'da yedi bölge, artan gıda fiyatlarına karşı düzenlenen protestolarda şiddetli olayların yaşanmasının ardından olağanüstü hâl ilan etti. Binaların yağmalandığı ve kundaklandığı eylemlerin ardından toplam 10 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması kararı verildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Sudan'ın yedi bölgesinde toplam 10 şehirde artan gıda fiyatlarına tepki gösteren vatandaşlar eylem yapmak üzere sokağa çıktı. Sudan'ın en yoksul bölgelerinde gerçekleşen eylemlerde binaların yağmalanması, kundaklanması ve marketlerden yiyeceklerin toplanmasının ardından olağanüstü hâl ilan edildi.

Sudan'da milyonlarca insan gittikçe artan hayat pahalılığı ve ekonomik sorunların gölgesinde yaşıyor. Sudan sterlini, dolar karşısında 260 sterlinden 351 sterline düştü. Yıllık enflasyon oranı kasım ayında yüzde 254'ken aralık ayında yüzde 269 olarak belirlendi.

"Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı" isimli kuruluş, Sudan'ın çeşitli bölgelerinde gıda güvensizliğinin kriz seviyelerine çıkabileceği uyarısını yaptı. Ekmek fiyatlarının hızla arttığı Sudan'da sübvanse edilen somun ekmek fiyatı 2 sterlinden 5 sterline çıkarken sübvanse edilmemiş fiyat ise 20 sterlini gördü.

Ordu-sivil ortak hükûmeti, gıda krizine karşı bekleyen eylemlerin arkasında devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in destekçilerinin olduğunu savundu.